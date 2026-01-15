¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥ë¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î28Æü¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖENEX2026¡ÊÃÏµå´Ä¶­¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡Ë¡×¤Ë¤Æ¹ñÆâ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥Ó¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ÖEWIO2-M-BM¡×  ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)²Á³Ê¡§287,000±ßÈäÏª¡¦Å¸¼¨¾ì