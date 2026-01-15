ÇÐÍ¥¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê51¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê72¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£°íÀ®¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È½ã°ì¤ò½ËÊ¡¤·¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤Þ¤·¤¿ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î½ã°ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä