¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNKÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤¬¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Ï°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£²æ¡¹¤Ï»¶¡¹¥Ð¥«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢Å·ÁÇ¡ÊÅ·Á³ÁÇºà¡Ë¤Î¤³¤È¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤Ç¡£²¶¤é¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë