Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô¤Î£¸£°ºÐÂå½÷À­¤¬¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æ±¸©·Ù¤Ï£±£´Æü¡¢¶â²ô¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¡Ê£µ£¹¡Ë¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¡£ºòÇ¯£¸·îÃæ½Ü¡Á£±£²·î£¹Æü¡¢¸¡»ö¤ä·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤Æ½÷À­¤Ë¡ÖÄÌÄ¢¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÈÈºá¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ÁÜºº¶¨ÎÏ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¹ØÆþ¤µ¤»¤¿¶â²ôÌó£¸¥­¥í¡ÊÌó£²²¯±ßÁêÅö¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·