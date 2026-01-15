7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¡¢20ºÐ¤ÎKOHARU¤ÈNAOKO¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ÇKOHARU¤ÈNAOKO¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ï¤ó¤À½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¼·¿Í»ÐËå¡×¡ÖKOHARU¤ÈNAOKO¤¬20ºÐ¤Ê¤ÎÌ¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£