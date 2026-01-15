µ¤¾ÝÄ£¡áÅìµþÅÔ¹Á¶èÄãµ¤°µ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï15Æü¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤¦Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é»°Î¦²­¤Ø¤ÈÅìÆîÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÎäÁ°Àþ¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ