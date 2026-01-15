¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ú±ÇÁü¡Û¶Ã¤­¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×Á°Æ¬½½Ï»ËçÌÜ¡¦²¤¾¡³¤¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤¬Á°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦ÎµÅÅ¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ÇÂçµÕÅ¾¡£È¯À¸³ÎÎ¨0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¡ÈÄÁ¼ê¡É¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤½¤³¤«¤é¾¡¤Ä¤Î¤«¤è¡Ä¡×¤È¶Ã¤­¤È³åºÓ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Î©¤Á¹ç¤¤ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó35ºÐ¤ÎÎµÅÅ¡£ÂÐ¤¹¤ë24ºÐ¡¦²¤¾¡³¤¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎÀª¤ò¸þ¤­Ä¾¤¹