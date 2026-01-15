NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖADOR¡×¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿DANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤¬Ãæ¹ñÈÇ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¾®¹È½ñ¡Ê¥·¥ã¥ª¥Û¥ó¥·¥å¡¼¡Ë¡áRedNote¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿¹ñ³°Å¸³«¤ÎÆ°¤­¤«¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¤Ï14Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¾®½ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À²¿¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«ÀßÄ¾¸å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×