¤­¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Î±üµÈ¸¶¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¤ß¤ë¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¾èÍÑ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ»ö¸Î±üµÈ¸¶¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡ÊÏÂµ¤IC～À¥¸ÍSA´Ö¡Ë¡Ú²¬»³¡Û ¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï¼ÖÀþµ¬À©Ãæ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ50Ê¬Á°¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê²¼¤ê¡Ë¤ÎÏÂµ¤IC～À¥¸ÍPA´Ö¤Ë¤¢¤ë±üµÈ¸¶¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê4¥È¥ó¡Ë¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸Î