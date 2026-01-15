190¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤È85¥­¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Á¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¤Ï6.3ÉÃ¤ÇÁöÇË¤¹¤ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬2028Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ø¿Ê³Ø¸å¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿À®Ä¹³ô¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£±·î£·Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë