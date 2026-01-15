¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤ÎPKÀï¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡á14Æü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ï14Æü¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤È¥»¥Í¥¬¥ë¤¬18Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È0¡½0¤Ç±äÄ¹¤ò½ª¤¨¡¢PKÀï¤ò4¡½2¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥»¥Í¥¬¥ë¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ë1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë