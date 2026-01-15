Microsoft¤Ï1·î13Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖAll In on AI: The Future of Marketing in Asia-Pacific¡ÃMicrosoft Advertising¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ(APAC: Asia-Pacific)ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎAI¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À­¤òÏÀ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏAPAC¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿Â®ÅÙ¤Ç¿Ê¤ß¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤­¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¾å³¤¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤­¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤·¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç¤ÏÂ¨»þ·èºÑ¤¬Æü¾ï²½¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç