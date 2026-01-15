¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ëICAN¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¡¼¥¯»öÌ³¶ÉÄ¹¡á14Æü¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û»Ë¾å½é¤á¤Æ³ËÊ¼´ï¤ò°ãË¡²½¤·¤¿³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤¬22Æü¤ÇÈ¯¸ú¤«¤é5Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¾òÌóÀ®Î©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë³ËÊ¼´ïÇÑÀä¹ñºÝ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÊICAN¡Ë¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¡¼¥¯»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬14Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£³ËÊ¼´ï¤¬1945Ç¯°ÊÍè»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÊÝÍ­¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹­Åç¤äÄ¹ºê¤Î