ÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î¿³ºº¤ò¤á¤°¤ë¥Çー¥¿ÉÔÀµÁàºîÌäÂê¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤¬1·î15Æü¸áÁ°8»þÈ¾¡¢ÃÏ¸µ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢²¼Â¼¾¡»ÔÄ¹¤é¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¸æÁ°ºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¤Î3¹æµ¡¤È4¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬¥Çー¥¿¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ò¾®¤µ¤¯¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬14Æü¡¢ÃæÉôÅÅÎÏËÜÅ¹¤Ê¤É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¡