¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ö72ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÅÄ¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌë¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤È¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥­¤Î¤ª½Ë¤¤¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂçÇú¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©