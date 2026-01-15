¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Áê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢²áÅÙ¤Ê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï12Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÒ»³»á¤Ï14Æü¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¤ò½ä¤ê¡ÖÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤­¤ò´Þ¤á¤Æ¹Ô¤­²á¤®¤¿Æ°¤­¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤»¤º¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤êºâÀ¯°­²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È