ÃÏµå¤Ø¤Îµ¢´Ô¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿Ìý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÄ«¡¢ISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£15ÆüÍ¼Êý¤Ë¤ÏÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯8·î¤«¤éISS¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìý°æ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×11¹æµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¸áÁ°7»þ20Ê¬¤¹¤®¤ËISS¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î7Æü¤Ë4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ë°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¤¿