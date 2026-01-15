¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬FA¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¸½ÃÏÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤Ï5Ç¯Áí³Û1²¯3000Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢ÄÌ»»58¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2022Ç¯¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤â12¾¡¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à½éÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï26ÀèÈ¯¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.20¡¢157²ó