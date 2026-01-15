¿·Â´¤«¤é18Ç¯È¾¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤­¤¿ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡Ë¡£40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¡£¸½ºß¤ÏÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¹­Êó¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤»Ò²ñ¼Ò¡ÖALOHA7, Inc.¡×¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ø°Ü½»¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè31²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤½