Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÇÂç³ØÀ¸¤é15¿Í¤¬»àË´¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¥¹¥­¡¼¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹»ö¸Î¤Ï15Æü¡¢È¯À¸¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½Å½ý¼Ô¤ÎÊì¿Æ2¿Í¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î¡Öµ§¤ê¤ÎÈê¡×¤òË¬¤ì¡Ö¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¡×¤È¸¥²Ö¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬¾èµÒ¤À¤Ã¤¿¹­Åç»Ô¤Î¾¾Åç±É»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë°Å¤µ¤È´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Â©»Ò¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤¢¤­¤ëÌî»Ô¤Î50Âå½÷À­¤Ï¡Ö¤ß