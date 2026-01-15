¡Ú¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ï14Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ë¡¼¥Ê¡¦¥Ú¥È¥í¥­¥Ê¡Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î70.61ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ë¥Ê¡¦¥Ô¥ó¥Ä¥¡¥í¥Í¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬64.97ÅÀ¤Ç2°Ì¡£¥Ú¥¢SP¤Ï¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥á¥Æ¥ë¥­¥Ê¡¢¥ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥é¥ïÁÈ¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤¬75.96ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£