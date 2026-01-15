Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥é¥ó¥É±ß ½ªÃÍ9.66¹âÃÍ9.74°ÂÃÍ9.63 9.83¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 9.79Äñ¹³2 9.72Äñ¹³1 9.68¥Ô¥Ü¥Ã¥È 9.61»Ù»ý1 9.57»Ù»ý2 9.50¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß ½ªÃÍ123.03¹âÃÍ123.69°ÂÃÍ122.84 124.38¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 124.04Äñ¹³2 123.53Äñ¹³1 123.19¥Ô¥Ü¥Ã¥È 122.68»Ù»ý1 122.34»Ù»ý2 121.83¥íー¥Ö¥ì¥¤