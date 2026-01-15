£Î£Ù¶â»þ´Ö³°¼è°úÆðÄ´¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó²ðÆþ¸«Á÷¤ê¼¨º¶ Åìµþ»þ´Ö08:23¸½ºß £Î£Ù¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á4619.30¡Ê-16.40-0.35%¡Ë NY¶â¤Ï»þ´Ö³°¤ÇÆðÄ´¡¢°ÂÁ´»ñ»º¼ûÍ×¤¬¤ä¤ä¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»¦³²¤ò»ß¤á¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤â¤·½è·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤éÊ°³´¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£