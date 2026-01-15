¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê53¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦ËªÃ«Úç³¤¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤¬À¸¸å1¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ç°ì¥±·î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼¡ÃË¤¬À¸¸å1¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ­Ç°¤ÎÆü¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´°Á´¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÌë¡ÁÄ«¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡Á¡ªÄ«¤¬¤­¤¿¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ëµã¤¤