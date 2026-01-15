[1.14 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá ¥±¥ë¥ó 1-3 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥±¥ë¥óÀï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸åÈ¾26Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµ­Ï¿¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£°ËÆ£¤ÏºòÇ¯12·î21Æü¤ÎÁ°¡¹Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï(¢þ4-0)°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤éÀµ³Î¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¥í¥ó¥°¥­¥Ã¥¯¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ø¤Î¹¶·â»²²Ã¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤È¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÆ£