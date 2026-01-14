²Ö²¦¤¬¡¢Èé»éRNA¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿2¤Ä¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤¿¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Î³ÑÁØ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ÈÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü¡ÊSOFINA SYNC¡Ü¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤Ë¡¢100Ç¯¤ËÅÏ¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ÈÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¥×¥í¥°¥é¥à