¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè74ÏÃ¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ãµ¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥­¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¸«