¢£¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç ¡¿ ²Ã¼£ ¾­¼ù¤­¤É ¤³¤¶¤¨¤â¤ó ¡¿ ¤«¤¸ ¤Þ¤µ¤­¿¥ÅÄ²È¤Î²È¿Ã¿¥ÅÄ²ÈÃæ¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÁä¡Ê¤ä¤ê¡Ë¤ÎÌ¾¿Í¡£¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÎÉã¡¦Ìï±¦±ÒÌç¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£Âè2²óÊüÁ÷¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¡¢Â­·Ú¤¿¤Á¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Áä¤Î·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾­¼ù¡Ë¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤â¤½¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤Ö¤ê¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¾®°ìÏº(