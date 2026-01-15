¤­¤Î¤¦¡Ê14Æü¡Ë¡¢¹â¾¾»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤È¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¾åÊ¡²¬Ä®¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢À¾¤«¤éÅì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢ËÌ¤«¤éÆî¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾»ÔÌ¶ÎéÄ®¤Î¹â¾¾»Ô¿¦°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÍÆÂÎ¤¬