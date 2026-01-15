¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¹¥¢¥ì¥¹¡á2024Ç¯6·î¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇµÈÅÄ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¹¥¢¥ì¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯3ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó206²¯7ÀéËü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È14Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£30ºÐ¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ïºòµ¨¡¢26»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.20¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë