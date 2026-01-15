¡ØPIG¡¿¥Ô¥Ã¥°¡Ù¡Ê2020¡Ë¡Ø¥É¥êー¥à¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥À¥¤¥Êー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØBest Pancakes In The County¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸½ºß¥¢ー¥«¥ó¥½ー½£¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥À¥¤¥Êー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ìÌë¤ÎÊª¸ì¡£¤Ê¤é¤º¼Ô¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº´±¤¿¤Á¡¢´í¸±¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¸ýÃ£¼Ô¤Êº¾