Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤Ç¥¹¥­¡¼¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤¬Å¾Íî¤·Âç³ØÀ¸¤é41¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢È¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë¹ç¤ï¤»½Å½ý¼Ô¤ÎÊì¿Æ2¿Í¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î¡Öµ§¤ê¤ÎÈê¡×¤òË¬¤ì¡¢¸¥²Ö¤·¤¿¡£