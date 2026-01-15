連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）、今週は第15週「マツノケ、ヤリカタ。」を放送中。【写真】無理をして正座をして足が痺れ、倒れてしまったヘブントキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が晴れて結婚し、新生活がスタートした。松野一家は長年暮らした長屋を後にし、ヘブンが望んだ広い庭のある武家屋敷に引っ越した。かくしてトキ、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）の4人暮らしがスター