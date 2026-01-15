ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14ÆüÌë¡¢ËÌ³¤Æ»´äÆâÄ®¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¤äÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£70Âå¤È40Âå¤Î½÷À­¤Î¿Æ»Ò¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ»·Ù¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£