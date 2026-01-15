¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛSixTONES¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡¢¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¤¬Ä¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¢¡SixTONES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯µ­Ç°É½»æ¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÂ¨´°Çä¤·¤¿2025Ç¯¤Î6·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿6¿Í¡£º£²ó¤Ï6¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä