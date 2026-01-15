【山粼武司 これが俺の生きる道】#65【これが俺の生きる道】だから山田久志監督とは決別した「殴って辞めたろうかな」妻に相談すると…「チームを奈落の底へ落としてしまう選手がいる」2002年7月26日の阪神戦でサヨナラ負けを喫した翌朝、中日スポーツを開いた俺は、山田久志監督の試合後のコメントを見てカチンときた。「ハッキリと俺って言えよ」と思った。名指しはしていないが、その選手が俺だというのはすぐに分か