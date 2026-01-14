ÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ä¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¬¤ó¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤³¤ê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¤·¤³¤ê¤Ï¤É¤Î°ÌÃÖ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö´ÎÂ¡¤¬¤ó¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡Ö¤·¤³¤ê¡×¤Ï¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ç¤­¤ë¡©¾É¾õ¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë