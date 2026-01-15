¶áÇ¯¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Áà½ÄÁõÃÖ¤ä·×´ïÎà¤ÏÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Á³Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ë¤Ï¹â¤¤ÂÑÊü¼ÍÀþÀ­¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹ÃæÀ­»Ò²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼(LANSCE)¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÂÑÊü¼ÍÀþÀ­¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖICE House¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇICE House¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò