¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÌý°æµµÈþÌéÈô¹Ô»Î¡Ê55¡Ë¤Ï14ÆüÍ¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15ÆüÄ«¡Ë¡¢ÃÏµåµ¢´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿Æ±Î½Èô¹Ô»Î¤¬ÃÏ¾å¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Í½Äê¤¬1¥«·îÄøÅÙÁá¤Þ¤Ã¤¿¡£15ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆ±15ÆüÍ¼¡Ë¡¢ÊÆÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²­¤ËÃå¿å¤¹¤ë¡£Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¡Ö¤­¤Ü¤¦¡×¤Ç