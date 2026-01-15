6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡È6¡É¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØCanCam¡Ù3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿6¿Í¤Ïº£²ó¡¢6¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¾å¤Ç¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëSixTONES¥Ç¥Ã¥­¤ÇÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼