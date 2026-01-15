14Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£½à·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬7Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ò¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢½øÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï20Ê¬°Ê¹ß½ù¡¹¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÂÇ³«¤·¤ÆÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¤·