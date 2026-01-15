Ëâ¤Î¡Ö¡ö¸òº¹ÅÀ¡×¤¬¾ÃÌÇ¡ª2026Ç¯1·î9Æü¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¿å¸ÍÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡ÖÃæÂçÌîÃæ²ÏÆâÀþ¡Ê¤Ê¤«¤ª¤ª¤Î¤Ê¤«¤¬¤Á¡Ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¼òÌç¹©¶è¤Î»ö¶È¸ú²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥Ð¥¤¥Ñ¥¹±ä¿­¤Ç¥¹¥Ã¥­¥êÊÑ²½¡ª¡Û¤³¤ì¤¬µì¡Ö¡ö¸òº¹ÅÀ¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¦¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ËÃæÂçÌîÃæ²ÏÆâÀþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¿å¸Í±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Î»Ô³¹ÃÏ¤òÅìÀ¾¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë·Á¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí±äÄ¹16km¤Î4¼ÖÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó2.5km¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2025