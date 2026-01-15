Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿ºÇ°¦¤ÎÈ¼Î·¤¬¡¢¡Ö»ä¤ò»¦¤·¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤­¤¿¤é¡Ä¡©ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤Ï·Ï·²ð¸î¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢»ß¤à¤Ë»ß¤Þ¤ì¤ºµ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¡£¤½¤Î¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿60ÂåÃËÀ­¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¼«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡Ö»¦¤·¤ó¤µ¤¤¡×¤È¡Ä¡ÖÏ·Ï·²ð¸î¡×¤Î¸Â³¦¤¬°ú¤­µ¯¤³¤¹¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¤Î¤ä¤ê¤­¤ì¤Ê¤¤·ëËö¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£ºÊ¤ÈÊÌµï¤·Êì¤ò²ð¸îÀõÅÄ·ò»Ê¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¹­Åç¸©Æâ¤Ë¤¢