¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë¡É²òÀâ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿·èÃå¤Î½Ö´ÖÁ°Æ¬»ÍËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬Á°Æ¬¸ÞËçÌÜ¡¦Èþ¥Î³¤¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢·è¤Þ¤ê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©Ï²¿ÆÊý¤¬¡È¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤¬Ê¨¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â¶·¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¥³¥ì¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²òÀâ¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ëë