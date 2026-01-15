1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡×¡ÊËè½µÅÚÍË ¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Ë¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¢¨¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤ÏÌµ´ü¸ÂÍ­ÎÁÇÛ¿®¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¡È¶âÂ°¤´¤ß¡É¤òºÆÀ¸¡ª¿·¶½´ë¶È¤¬Å´¹Ý¶È³¦¤Ë³×Ì¿!¡©»º¶È¤Î²°Âæ¹ü¤È¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¤µ¤µ¤¨¤Æ¤­¤¿Å´¹Ý¶È³¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤¬À¤³¦¤ÇÇÓ½Ð¤¹¤ëCO2¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ