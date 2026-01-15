¢¡Îý½¬»î¹ç¡¦J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬6¡½0¶å½£¥ê¡¼¥°FC±ä²¬AGATA¡Ê14Æü¡¦µÜºê»ÔÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡¢45Ê¬¡ß2ËÜ¡Ë2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMFÁ°ÅÄ²÷¡Ê21¡Ë¡á¿ÀÆàÀîÂç¡á¤¬¡¢¥­¥ã¥ó¥×¹çÎ®Â¨¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£14ÆüÄ«¤ËµÜºêÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£2ËÜÌÜ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿Á°ÅÄ²÷¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÉý¹­¤¯¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£30Ê¬²á¤®¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë