¡Ú´Ú¹ñ¡Û Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê1·î¡Ë»þ¹ïÌ¤Äê Í½ÁÛ2.5%Á°²ó2.5%¡Ê´Ú¹ñÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø) ¡ÚÆüËÜ¡Û ¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á¡Ê12·î¡Ë08:50 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.3%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ2.4%Á°²ó2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡Ú±Ñ¹ñ¡Û RICS½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë09:01 Í½ÁÛ-17.0%Á°²ó-16.0%¡ÊRICS½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô) ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó1.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-0.5%Á°²ó-0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¡Ê11·î