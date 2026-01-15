¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬¡¢FAº¸ÏÓ¥é¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯3000Ëü¥É¥ë¡Ê205.9²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢º¸ÏÓ¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¡¢±¦ÏÓ¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥ª¥Ó¥¨¥É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¡¢²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÉ¸æÎ¨3.25¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤ÎÂ®µåµåÂ®¤ò¡¢6¼ïÎà¤Îµå¼ï¤ò¶î