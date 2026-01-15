¢¨2025Ç¯10·î»£±Æ¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢Ê¿ÏÂÂæÂç¸¶¡Ê¤À¤¤¤Ð¤é¡Ë¿À¼Ò¤Ç1´ð¤À¤±ÀÄÌÌ¶â¹äÁü¤ÎÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹®¿½Åã¡£ÀÄÌÌ¶â¹äÁü¤ÏÂ­¤Î²¼Éô¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ùµ´¤â»Ñ¤¬Ê¬¤«¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²£¤Î·Ü¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡£¼ê¿å¼Ë¤Î¸å¤Ë¹®¿½Åã¤¬Îó¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¼ÒÆþ¸ý³¬ÃÊÂ¦¡¢±¦¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¢¨2025Ç¯10·î»£±Æ¤«¤Ê¤êÇíÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¿É¤¦¤¸¤Æ¡ÖÀÄÌÌ¶â¹ä¡×¤ÈÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤Ï76cm¡£±¦ÌÌ¤Ë¡ÖÊ¸²½»ÍÃú±¬Ç¯Àµ·îµÈÆü¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1807Ç¯¡¢Àµ·î¤Ë¤â¹®