1·î15Æü¤Ï½÷Í¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£µÈ²¬¤Ï2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤äCM¤Ë½Ð±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¾®°ìÏº¤ÎÀµºÊ¤Î·Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤äÅÀÅô¼°¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëµÈ²¬¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µÈ²¬¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È